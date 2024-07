LONDRES._ Carlos Alcaraz está rompiendo muchas de las barreras que parecían insuperables en el tenis español. A sus 21 años, se convirtió en el primer jugador de su país que logra defender la corona en Wimbledon e igualó a Rafael Nadal con dos títulos en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Para el murciano es la segunda corona de Grand Slam de la temporada y la cuarta de su carrera, igualando a Manuel Santana en la segunda posición histórica de españoles con más títulos de esta categoría. Sólo le supera los 22 de Nadal.

Al otro lado de la red, Djokovic —el mismo jugador al que se enfrentó en la pasada final de Wimbledon— trataba de ampliar el número de Grand Slam en su cuenta hasta 25, pero Alcaraz lo impidió con una actuación estelar. Desde el primer juego que se estiró durante 14 minutos y acabó en forma de quiebre.

No se dejó impresionar por la leyenda que arrastra la estela del serbio, ni su espléndido palmarés ni su capacidad para jugar en los grandes escenarios. Alcaraz no dio tregua desde el inicio y dejó claro que no iba a regalar un palmo de terreno, por mucho respeto que le profesase.