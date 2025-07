El murciano, No. 2 del PIF ATP Rankings, ha asegurado su regreso a la segunda semana del torneo luego de derrotar al alemán Jan-Lennard Struff con parciales de 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. El campeón de las últimas dos ediciones ya acumula 17 victorias consecutivas en este evento, y un récord de 45-5 en la temporada, en la que es el líder de partidos ganados.

Sólo siete tenistas españoles en la Era Abierta han avanzado al menos cuatro veces a octavos de Wimbledon: Rafael Nadal (10), Feliciano López (6), Roberto Bautista Agut (5), David Ferrer (5), Fernando Verdasco (5), Juan Carlos Ferrero (4) y Carlos Alcaraz (4), quien ingresó a la lista este viernes en el All England Club.

Pero debió exigirse al máximo para seguir encarrilado hacia el triplete en SW19. Todo parecía bajo control estando set y quiebre arriba (6-1, 2-1), pero cuatro fallos seguidos en el siguiente juego le impidieron confirmar el quiebre y agrandaron a un Struff que volvió a elevar su nivel para quebrar en el octavo juego.

La reacción del cinco veces campeón de Grand Slam fue inmediata ganando los primeros tres games del tercer parcial. Esta vez no dejó escapar la ventaja y la alimentó en la siguiente manga apagando con mucho esfuerzo la resistencia de Struff.

El alemán, ex No. 21 del mundo, llegó a tener un break point clave en el 3-2 y una brecha de 0/30 al resto en el 4-3 del cuarto. Sin contar con que el No. 125 del PIF ATP Rankings llegó a 40/40 en los primeros cuatro games de devolución de la manga, imprimiéndole aún más presión al diestro de 22 años.

Sin embargo, Alcaraz se sobrepuso a todo a pesar de la incomodidad. La recompensa fue generar su primer break point del set en el 4-4 y convertirlo para darse la oportunidad —que terminaría aprovechando con dos aces, un winner y un fallo rival— de sacar para partido en el 5-4.

“Sufrí en cada juego de saque que tuve hoy”, dijo Alcaraz. “Estuve 0-30, tuve puntos de quiebre en contra. Fue estresante. Él me siguió presionando. En cierto modo sobreviví y estoy muy contento de haber conseguido el quiebre y de que todo terminara”.

Poco más de dos horas de juego, Alcaraz dejó en 4-1 el Lexus ATP HeadToHead entre ambos y firmó su octavo triunfo de la temporada sobre césped para reafirmarse como el tercer jugador con más partidos ganados en la superficie en 2025. Sólo lo superan Taylor Fritz (11) y Gabriel Diallo (9).

“Sabía desde el principio que iba a ser muy difícil”, añadió Alcaraz sobre su victoria contra Struff. “Su juego se adapta bastante bien a la hierba. Tiene saques muy potentes y se acerca a la red lo máximo posible. Estoy muy satisfecho con todo lo que he hecho hoy, luchando, corriendo, consiguiendo buenos golpes. Intenté aprovechar las oportunidades que me dio en el partido y estoy orgulloso de cómo gané en cuatro sets”.

Con este resultado, Alcaraz llega a 21 triunfos consecutivos para seguir alargando la mayor racha de su carrera. Además, asegura su presencia en octavos de Grand Slam por 13ª vez en su carrera, una línea que supieron alcanzar otros ocho compatriotas en la Era Abierta: Nadal (54), Ferrer (27), Tommy Robredo (23), Verdasco (18), Ferrero (15), Bautista Agut (14), Carlos Moyà (13) y Manuel Orantes (13).

Su próximo rival en la jornada del domingo será un viejo conocido: Andrey Rublev, quien viene de eliminar al francés Adrian Mannarino. El español lidera 2-1 el Lexus ATP HeadToHead entre ambos desde que ganó el último duelo (en las Nitto ATP Finals 2024).

(Con información de ATP)