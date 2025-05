“Estoy muy feliz por ganar mi primer título de Roma, ojalá no sea el último”, dijo Alcaraz. “Lo primero que quiero decir es que me alegra ver a Jannik de vuelta a gran nivel. Seguro que no ha sido sencillo regresar después de tres meses y llegar a la final de un Masters 1000 en su primer torneo. Es algo inmenso y debo felicitarle.

“Estoy orgulloso de mí mismo, por la manera en que he afrontado mentalmente el partido. A nivel táctico, creo que lo hice bastante bien del primer al último punto. No ha sido una montaña rusa. He mantenido un buen nivel durante todo el partido, así que estor orgulloso por todo lo hecho hoy”, dijo Alcaraz, que amplió hasta el 7-4 su ventaja en el Lexus ATP Head2Head sobre el italiano.

Por encima de todo, Alcaraz se abrió paso hasta el título con una sensación de soledad en la arcilla.

“¡Sinner! ¡Sinner! ¡Sinner!” bramaba la grada en cada cambio de lado, alentando al máximo ídolo local en busca de una gesta histórica. Que el número 1 del mundo estaría arropado en cada golpe quedó claro desde el principio, como había ocurrido en cualquier partido del torneo. Si un estadio de tenis puede transmitir fuerza, convertir los nervios del tenista en un esfuerzo extra, el Campo Centrale se convirtió en una caldera absoluta bajo el sol.