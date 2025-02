“Ha sido una muy buena semana juntos”, reconoció Alcaraz a su equipo, que esta vez contaba con Samuel López como entrenador principal. “Hemos trabajado muy bien. Llegué aquí sin sentirme al 100 por ciento con el frío, pero cada día me he ido sintiendo mejor. Róterdam ha sido una semana muy especial para mí. No sólo por el título... está claro que también, sino por el apoyo que he recibido desde el primer día”.

“Era mi primera vez aquí y me habéis hecho sentir como si llevara mucho tiempo jugando este torneo”, añadió.

El reto en Rótterdam no era sencillo, puesto que en los 52 años de historia del torneo ningún jugador español había conquistado la pista dura cubierta de Rótterdam. Tan sólo Juan Carlos Ferrero en 2004 y Rafael Nadal en 2009 habían alcanzado la final, pero cedieron frente a Lleyton Hewitt y Andy Murray, respectivamente.

Además, Alcaraz consiguió romper la igualdad con su entrenador y antiguo número 1 del PIF ATP Rankings Juan Carlos Ferrero, que se retiró con 16 títulos ATP Tour en su palmarés. El murciano de 21 años conquistó este domingo el decimoséptimo.

Alcaraz se había convertido el pasado año en el primer jugador en la historia de los ATP 500 (desde 2009) capaz de ganar un título de esta categoría en tierra batida, césped y pista dura, pero aún le faltaba completar la colección bajo techo. Y en Rótterdam completó los cuatro escenarios posibles.