“Las oportunidades que él me dejó no las he aprovechado y al final el tenis se basa en aprovechar oportunidades. Si no las aprovechas, pues dejas que el otro siga con tranquilidad, siga con confianza. Creo que eso es lo que ha pasado ahora.

Las principales apuntaron a una inesperada fatiga en las piernas desde el segundo set, a su irregularidad durante el encuentro— su No. 90 a nivel ATP Masters 1000—, pero también al gran nivel del belga, que no avanzaba a tercera ronda del torneo desde 2019. “Simplemente el tío jugó un gran tenis”, dijo el español a los medios.

“Desde el 7-5, no he tenido ninguna bola de break en el partido”, continúa el número 3 del PIF ATP Rankings. “Y eso ya habla de la poca presión que le he metido en su saque. Al final, cuando dejas al otro jugar un buen tenis, y no le muestras ningún punto de presión, es muy complicado que puedas ganar”.

Desde el segundo set, Alcaraz sólo pudo llegar a 40/40 en dos games de devolución. Mientras tanto en sus juegos de saque tampoco estaba sintiéndose cómodo por la iniciativa del No. 55 del PIF ATP Rankings, que llegó a quebrar en cuatro oportunidades en la noche.

“Es verdad que yo no he jugado bien y mi nivel ha sido pobre, pero hay que darle crédito a David. Creo que es un tenis que parece que no, pero cuesta. Cuesta enfrentarlo. Esta noche ha estado muy sólido desde el principio hasta el final. Yo pensé que su nivel iba a bajar un poquito, pero como yo no le he metido presión, creo que se ha mantenido con confianza todo el rato, y no ha bajado”, puntualizó el 17 veces campeón del ATP Tour.

Y no es la primera vez que Goffin hace daño a Alcaraz. El último duelo entre ambos, disputado en Astana 2022, se lo había llevado el ex No. 7 del mundo ganando en sets corridos. Sin embargo, pareciera que este resultado ha afectado más a Alcaraz que el de hace tres años, especialmente por su nivel y por el lugar donde se ha producido la derrota.

“¿Anímicamente cómo estoy? Pues jodido. Jodido por esta derrota porque este es un torneo en el que siempre quiero hacerlo muy bien, y perder en el primer partido duele”, agregó Alcaraz, que no perdía en el debut de este evento desde su primera participación en 2021.

Tanto impacto ha tenido este resultado que la visión sobre su propia temporada ha cambiado, aun cuando había llegado a este evento con un título (Róterdam) tras cuatro torneos, unas semifinales en el BNP Paribas Open (p. con Draper), y unos cuartos en Australia y Doha.

“Esta primera parte de la temporada... ya había dicho que me sentía jugado un buen tenis. Venía sintiéndome muy bien, pero después de esta derrota ya no sé qué decir”, explicó Alcaraz sin saber muy bien cómo lo dejó parado esta eliminación: “No sé si en los próximos días voy a analizar o a intentar olvidar. Ya veremos”.

(Con información de ATP)