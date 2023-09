Pese a ello, la monarca de Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 se hizo del cuarto episodio y empató el quinto, lo cual obligó a que la ganadora se decidiera vía flecha de oro. Fue en este punto donde la mexicana lanzó una excelsa flecha de calificación perfecta que superó el 8 de la representante de Corea del Sur.

“El camino al podio no estuvo nada fácil y fue muy peleado. Como dije antes de comenzar la competencia, no importa la rival contra la que me toque competir, porque yo siempre tengo que hacer las cosas bien. La definición con la flecha de oro en semifinales me hizo saber que había logrado lo que quería: medalla en esta competencia”, explicó.