Ante ese par de procedimientos médicos, Alexa Moreno pondrá una pausa a su carrera deportiva y estará alejada de los escenarios competitivos, pensando en un regreso en el 2023 para iniciar con el proceso al siguiente ciclo olímpico.

“Lo más probable es que no compita este año porque tengo meses sin entrenar bien, me estoy recuperando del hombro, que va más o menos, no me he subido a las barras; ahorita, tengo una semana que me operaron de los tobillos; me queda un proceso de recuperación como de dos meses para estar corriendo y saltando”, dijo.