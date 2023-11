MÉXICO._ La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, reveló que el envió una carta al Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar que el premio económico que se pretendía destinar a los medallistas mexicanos en los Juegos Panamericanos, ahora sea usado para apoyar a los damnificados por el huracán Otis, en Acapulco.

“No ha cambiado el presidente el monto, yo creo que va a ser lo mismo, el Presidente no ha dado la instrucción todavía, yo mandé una tarjeta al Presidente con la posibilidad de que derivado de lo que está pasando en Acapulco, si se puede exentar el recurso, derivado por lo que está pasando el país y en específico la gente de Guerrero, pero no hemos tenido respuesta ni tampoco el Presidente ha fijado una cantidad, simplemente lo anunció, pero no hay una cantidad definida hasta hoy”, dijo Guevara a las afueras del Estadio Nacional.

La ex atleta olímpica aunó al respecto al mencionar que desconoce hasta la fecha cuál era el monto que el Presidente de la República destinaría para premiar a los atletas medallistas en Santiago 2023, aunado a que enfatizó en que ese recurso no le pertenece ni proviene de la Conade.

“Puede existir la posibilidad, él (Presidente de la República) es el que decide, hay que recordar que este estímulo no es del recurso de la Conade, no obra sobre el recurso otorgado para el ejercicio, es una excepción que hace el presidente, por lo tanto es un recurso que se tendrá que tomar como se ha venido haciendo en los anteriores años”, finalizó.

