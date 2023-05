La ex atleta declaró que le da lo mismo si el equipo de natación artística tiene que vender trajes de baño, toallas, maquillaje, tuppers o incluso calzones, pues acusó a las nadadoras de ser deudoras de presupuesto no comprobado.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware... pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. El equipo de nado artístico, las atletas son deudoras dentro de la Conade por dos millones de pesos del ejercicio 2016-2018 que no han logrado comprobar”.

Ana Guevara sentenció que los problemas que rodean a la Federación Mexicana de Natación no le competen ni a ella ni a la Conade, aunque llegó a reconocer que en efecto está afectando a los atletas nacionales.

“La Federación de deportes acuáticos está bajo un proceso legal no vinculante con Conade y detrás de ello nació un Comité Estabilizador que no es legal bajo el cual no se puede otorgar el recurso. No tengo la culpa que la Federación de deportes acuáticos tenga tanta irregularidad y lamentablemente perjudiquen a los atletas”.