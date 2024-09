“Sabía que podía llegar al podio, no sabía en qué pruebas, pero a final de cuentas tuve mi mentalidad de que tengo que aprovechar todas las pruebas posibles, tengo que aprovechar el escenario y dar lo mejor de mí, en cada prueba siempre doy mi máximo y Dios sabe qué tiene para mí”.

Seguro de la preparación que realizó para llegar a estas competencias, estos resultados no le sorprenden.

“Feliz, ganamos otra medalla de bronce, por fin le ganamos al coreano que a final de cuentas siempre me estuvo ganando, pero que más que ganándole aquí en París, en los últimos 15-20 metros se definió la medalla y muy contento por ganar mi segunda medalla”.

Camacho confesó que esta segunda medalla en París tiene un sabor aun más especial que la primera y hace la diferencia con lo vivido en Tokio 2020.

“Yo creo que sabe un poco mejor porque me liberé un poco más de esa presión que tenía de bueno, voy a ganar o no voy a ganar medalla, estaba con la incertidumbre, pero estas dos medallas me dan más motivación para que las siguientes tres pruebas pueda ganar otra medalla”.

Una de las grandes motivaciones de Ángel de Jesús Camacho, fue la presencia de su familia quien vajó a París para apoyarlo.