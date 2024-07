MAZATLÁN._ Tras las recientes declaraciones del Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin , acerca de que no estaba muy de acuerdo con la forma cómo se administraban las instalaciones de los espacios deportivos ni con el tema de la credencialización que utilizaba el Imdem , la directora del Instituto Municipal del Deporte , Fabiola Verde Rosas , explicó los métodos y plan de trabajo con los que se organiza su equipo en busca del beneficio de un mejor orden para el desarrollo del deporte.

Sobre las palabras del Alcalde González Zataráin, Faby Verde señaló que no existe ningún disparidad entre el mandatario municipal y el Instituto del Deporte, ya que desde el inicio de su gestión le ha mostrado apoyo con su plan de trabajo tanto en las obras de rehabilitación de canchas y espacios como la organización de éstas, siempre pensando ambos en el bienestar y frutos que dará sus labores.

No hay disparidad con Alcalde, dice Verde Rosas

“Yo creo que más que nada a lo que se refería el alcalde no es que no estuviera de acuerdo con nosotros, la gente del Instituto. Él conoce perfectamente la problemática, así que el que nosotros llevemos a cabo esas acciones no significa también que estemos en puntos encontrados, al contrario, yo estoy de acuerdo con él, de hecho soy una de las primeras que levanta la mano cuando deciden aprobar un campo deportivo dentro de las colonias, ya que les digo que las cosas que pueden resultar en problemas a corto plazo.

“Yo he levantado la mano y he pedido la iniciativa de parques más integrales para la familia, donde a lo mejor sí hay un rebotadero, hay un tiro a portería, y sí pueda convivir el padre y el hijo o los niños. Esos parques o unidades deportivas serían más integrales para los vecinos, pero también existe la otra contraparte, donde quieren canchas oficiales, por lo que al llegar y poner en medio de una colonia un campo oficial, te va a atraer una escuela, te va a atraer una liga, algo beneficiosos para todos”, declaró.