“Está de más decir que estoy muy bien preparado, eso es obvio, de lo contrario no hubiera venido. Estoy aquí porque sé que voy a ganar. No me pesa pelear con él ni mucho menos su apellido, yo sé que él no es su tío”, expresó Cuéllar (18-0, 11 KO’s).

Al mediodía de este viernes se celebró la ceremonia de pesaje, y ambos contendientes detuvieron la romana en 52 kilos cerrados.

El supervisor del Consejo Mundial de Boxeo será Fernando Gómez Véjar, el réferi será el sonorense Gabriel López, y los jueces designados para la pelea son Humberto Olivares, Nabor Moreno y Gilberto Cota.

EL RESPALDO

En una de las peleas de respaldo, pactada a ocho rondas en peso Supermosca, el mochiteco Luis ‘Peluchín’ Araujo (10-0-1, 7 KO’s) se medirá ante el mexiqueño Óscar Nery Plata (13-3-1, 7 KO’s). Ambos marcaron 53 kilos en la báscula.