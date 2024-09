“Cada vez es más difícil, en la mañana hicimos un buen tiempo, mucho mejor que en Tokio, ahora se subió, aquí lo importante es que mantuvimos el primer lugar que eso era lo más importante y orgulloso de estar nuevamente en el podio”.

A pesar de sufrir un problema físico, puso el corazón por delante para lograr la cuarta presea dorada paralímpica de su carrera.

“Hemos tratado de trabajar muy fuerte para lograr todo esto, aunque a veces ya mi brazo no me responde como debería, como en esta ocasión no me respondió, se me fue toda la fuerza, pero lo importante es que estuvimos concentrados y eso no fue el motivo para perder esa medalla, sabíamos que teníamos que ir por esa medalla a pesar del dolor y el esfuerzo, pero se logró”.