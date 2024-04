Las acciones de este encuentro correspondieron a la categoría Singles C.

El torneo se desarrolla en las categorías Singles C y D, Dobles C varonil, Dobles C femenil (mayores 20 años), Dobles D femenil, Infantil, Juvenil, Mini Tenis (7-8 años mixto) y 9-10 Años mixto sin saque.

Habrá también 9-10 años Intermedios en varias ramas, 11-12 y 14-16 años (varonil y femenil).

En la misma categoría, Jorge Medrano dobló 8-2 a Emilio López.

Singles D

Ferrán García inició con el pie derecho en el nivel D, tras doblegar 8-5 a Ricardo Unzueta y Roy Castro blanqueó 8-0 a Emiliano Traspeña.

La justa entregará premios de trofeos y cortesías al campeón y trofeo al finalista, en tanto que los infantiles y juveniles se harán acreedores de trofeos.