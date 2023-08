MÉXICO._ Un espectacular cierre tuvo la selección mazatleca de par atletismo al sumar 14 preseas más al medallero en el último día de competencia del Abierto Warriors, celebrado en la Ciudad de México el pasado fin de semana.

En la prueba de impulso de bala, Pedro Lizárraga Tirado, de la categoría F32 Sub 17 logró su primera presa dorada, mientras que Dilán Flores Crespo, se subió a lo más alto del podio en la categoría F33 Sub 20; tres platas fueron logradas en la misma prueba, una a cargo de Sigi Sergio Sánchez Cruz, de la categoría F40 Sub 20, otra por Antonio Ortega de la Open F35 y la tercera a cargo de Emmanuel Valle Moreno.