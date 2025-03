Además, dos segundos lugares en Velocidad por Equipos en la Sub 23 varonil, formado por Leonel Rodríguez, Jared Francisco Gerardo y Said Castro; y en Velocidad por Equipos en la Juvenil B femenil, conjuntado por Camila Sauceda, Camila Jiménez y Evelyn Lugo.

Mientras que en tercer puesto finalizaron en cinco pruebas. En Velocidad por Equipos en la Juvenil C femenil (Paulina Pérez, Esmeralda Cota y Victoria Martínez); en Velocidad por Equipos Juvenil C varonil (Armando Valenzuela, Aidyn Robles y José Echamea); en Persecución por Equipos Juvenil C femenil (Mia Salazar, Hanna Enciso, Akari Valenzuela y Danna Ibarra).