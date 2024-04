En el último día de actividad, en pista, en la prueba de scratch Femenil C avanzó Akary Valenzuela; en la Sub 23 Femenil, lograron su boleto Edith Yohana Soto Arce y Gabriela Couret Rodríguez; en la Sub 23 Varonil, avanzó José Daniel Encino Aguirre.

En keirin, en la Sub 23 Femenil, Edith Yohana Soto Arce; en la C Varonil, Aidyn Ariel Robles Moreno y Said Eduardo Castro Urrea; en la Sub 23 Varonil, Leonel Arón Rodríguez López y Jared Francisco Gerardo.