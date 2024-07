No es de extrañar que los diseñadores de moda de todo el mundo hubieran preparando arduamente los uniformes de selección nacional para ser el centro de atención. Cuando se trata de moda olímpica de alta gama, ya sea para las ceremonias de apertura festivas del viernes o para la competencia, todas las pasarelas conducen a París.

Sus diseños son unisex, con una sobrecamisa informal o chaqueta camisera, con acentos de vibrante “rosa mexicano” sobre los hombros, el cuello, las mangas y la solapa del bolsillo. “Estamos queriendo romper paradigmas no sólo en cuanto al diseño sino también en esta parte de que el rosa no es sólo para las niñas o que los hombres y mujeres no pueden usar lo mismo”.