MAZATLÁN._ Con el objetivo de dar marcas para los mundiales de la especialidad y Juegos Juveniles de Colombia, mil 50 atletas entraron en acción en el Sexto Encuentro Atlético de Pista y Campo Mazatlán 2022.

El primero de dos días de actividad del evento avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C. arrancó con las pruebas de marcha, lanzamiento de disco, martillo, jabalina, pelota, impulso de martillo, así como saltos horizontales, de longitud y triples, además de 100, 200, 400 y 800 metros, en categorías promocionales, Sub 16 Sub 18, Sub 20 y Abierta.