Apoyadas por el Gobierno Municipal que encabeza Édgar González, a través del Instituto Municipal del Deporte, que lidera Fabiola Verde, las jóvenes de la categoría Sub 16, quienes entrenan con el profesor Juan Manuel Viera Campos , se encuentran motivadas y orgullosas por representar a su país en un evento de gran magnitud, por lo que buscarán posicionarse entre las mejores de su categoría.

Para Isabella, estos últimos meses han estado lleno de retos, ya que durante mucho tiempo realizó las pruebas de 80 y 150 metros planos, sin embargo, a principios del 2023 empezó a realizar distancias con vallas, lo que le ha resultado benéfico para su carrera deportiva, prueba de ello es que en poco tiempo alcanzó la marca para los Nacionales Conade y la clasificación para el Mundial de Brasil.

“A pesar que es mi primer año y pasé en esa prueba al mundial, es algo que me hizo sentirme bien conmigo misma al haber avanzado en la que es mi prueba... toda mi vida había estado en pruebas de velocidad y quedaba en segundo, el profe me vio más futuro en vallas y ahí me empezó a ir mejor”, dijo la experta en 300 metros con vallas.

Mazatlecos dominando la pista

Juan Manuel Viera Campos, entrenador y hacedor de grandes deportistas mazatlecos, se siente orgulloso por el logro de sus alumnas, quienes se medirán con atletas de 87 países que buscarán mejorar su marca.

“Para nosotros es un aliciente poder asistir a un evento de esta magnitud, estas niñas gracias a los buenos resultados que tuvieron en la temporada pudieron asistir... en la categoría que ellas van, en la Sub 15, es una categoría muy fuerte que está empujando muy duro y que son niñas prospecto, niñas con futuro y que posiblemente, más adelante, puedan llegar a unos Panamericanos y a unos Centroamericanos”, dijo Viera Campos.

Cabe destacar que este será el segundo año consecutivo que un alumno del “Profe Viera” es clasificado a un evento internacional, ya que el año pasado el velocista Gerónimo Páez Portillo clasificó al Mundial de Atletismo, en Cali, Colombia.

Además de sus pruebas individuales, las atletas realizarán pruebas de relevos combinados.