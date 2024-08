Era un encuentro parejo sin juego en el suelo, por lo que el nacional fue decidido y se fue al frente para buscar marcar, pero la defensa férrea del oponente fue mayor. La defensa del mexicano bajó por la ofensiva y entraron más puntos. Aunque el luchador no dejó de intentar, el marcador final fue de 7-0.

“Mis expectativas eran venir a estos Juegos Olímpicos y ganar todos mis combates. Hice todo lo posible y de la forma correcta, he vivido el deporte de alto rendimiento de la forma correcta, simplemente los planes no salieron y no era el momento, me llevo una gran experiencia”, comentó al finalizar el combate.