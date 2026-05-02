Benavidez noquea a Zurdo Ramírez y le arrebata sus títulos mundiales Crucero

El mazatleco “Zurdo” Ramírez perdió por nocaut técnico en el sexto round y de paso sus cinturones mundiales de peso Crucero de la AMB y OMB ante el hoy nuevo campeón David Benavidez, en la función estelar de boxeo en la T-Mobile Arena.

LAS VEGAS._ Gilberto “Zurdo” Ramírez se quedó corto ante un mejor y más veloz rival como lo fue David “Monstruo” Benavidez .

Benavidez se adueñó de los campeonatos del “Zurdo” que fueron los que estuvieron en juego y los sumó a los que ostenta en su peso Semipesado.

El mazatleco puso la rodilla en el sexto asalto a falta de 5 segundos del campanazo, luego de una ráfaga de golpes del apodado “Monstruo” que lo puso en malas condiciones.

El porteño se tocó un pómulo derecho muy lastimado y decidió bajar la guardia y poner la rodilla y guante en la lona, por lo que el réferi decretó la culminación del combate.

Benavidez se vio muy superior en todo momento ante el sinaloense, quien se encontraba en su peso natural.

Ramírez sufrió su tercera derrota en su carrera, primera desde el 2022 cuando sucumbió contra Dmitrii Bivol. El récord del mexicano quedó en 48-3.

Benavidez mejoró su foja a 32-0, con 26 nocauts.

El campeón actual empezó a inclinar la balanza desde el campanazo inicial, con una mayor velocidad y precisión en su golpeo.

“Zurdo” lució lento, sin fuerza, no aprovechando su peso y golpeo al estar en su peso natural.

En los siguiente rounds siguió la misma tónica de Benavidez, quien cada vez que metía las combinaciones ponía en predicamentos a su oponente.

El tercer round fue tal vez el mejor del mazatleco al llevar a su rival contra las cuerdas, pero nunca con la frecuencia de golpes que se antojaba pudiera ayudarlo a llevarse las tarjetas.

En el cuarto asalto vino la primera caída de Gilberto Ramírez, quien había ido hacia adelante luego que Benavidez le cedió la iniciativa, sin embargo casi sobre el final vino una ráfaga de golpes de cruzados de derecha e izquierda que hicieron que el hoy ex campeón del mundo pusiera la rodilla en el enlonado.