PITTSBURGH._ Los Pittsburgh Steelers contrataron al ex entrenador en jefe de los Miami Dolphins, Brian Flores , como asistente defensivo senior/entrenador de apoyadores, anunció el equipo el sábado.

Flores estuvo bajo consideración para múltiples puestos de entrenador en jefe en este ciclo de contratación antes y después de presentar su demanda. Flores se entrevistó con los New York Giants, Houston Texans y New Orleans Saints. El trabajo de los Giants fue para el coordinador ofensivo de los Buffalo Bills, Brian Daboll, mientras que Houston y New Orleans ascendieron a sus coordinadores defensivos internos, Lovie Smith y Dennis Allen, respectivamente.

Flores, quien es afroamericano, fue despedido el mes pasado por los Dolphins luego de llevar a Miami a un récord de 24-25 en tres campañas. Los Fins tuvieron marca de 9-8 en 2021, su segunda temporada consecutiva ganadora, pero no lograron llegar a los playoffs durante su mandato.

Los abogados de Flores, Douglas H. Wigdor y John Elefterakis, emitieron un comunicado el sábado anunciando que la demanda continuaría independientemente de que los Steelers contrataran a Flores.

“Felicitamos al entrenador Flores por su nueva posición con los Steelers y agradecemos al entrenador Tomlin ya la organización por darle esta gran oportunidad”, se lee en el comunicado. “Si bien el entrenador Flores ahora está enfocado en su nuevo puesto, continuará con su demanda colectiva por discriminación racial para que se pueda lograr un cambio real en la NFL”.

(Con información de NFL)