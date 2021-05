La también sinaloense Itzel Manjarrez sabe de estos menesteres, fue compañera de equipo de Briseida en selección nacional y cuarto lugar olímpico en Río 2016.

“Mejor que no hubieran peleado María y Briseida por el pase olímpico. Que hubieran ido las dos. Sin embargo, así con las reglas. María sigue siendo mi ídolo y lo será siempre y Briseida... me une una gran amistad a ella, hablamos seguido, se lo que ha invertido para este logro, pagando a su entrenador, nutriólogo, psicólogo; ha sido una inversión costosa, pero ha valido la pena”, señaló la ex olímpica culichi.