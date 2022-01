La NFL multó al entrenador de los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, con 50 mil dólares por golpear al profundo de los Bucs, Andrew Adams, en el casco durante la victoria del equipo por 31-15 en los playoffs sobre los Philadelphia Eagles, informó el miércoles Ian Rapoport, miembro de NFL Network Insider.

Tampa Bay recuperó un balón suelto del regresador de despejes de los Eagles, Jalen Reagor, cerca de la línea lateral de los Bucs en el tercer cuarto del partido del domingo. Después de la jugada, Arians entró al campo y golpeó a Adams en el casco con la mano izquierda abierta. Arians explicó sus acciones diciendo que estaba tratando de evitar que Adams fuera penalizado por sacar jugadores del scrum.

“No, ya he visto suficientes (cosas) tontas. No puedes sacar a los muchachos de un montón. Acabamos de tener una gran jugada, una gran posición en el campo, y él está tratando de sacar a un muchacho de un montón”, dijo Arians. en una conferencia de prensa el lunes . “Y estaba tratando de derribarlo de ese tipo para que no recibiera una penalización”.

El video del momento muestra que Adams ya se había desprendido del montón; parecía tratarse más de una amonestación que de una sanción preventiva.