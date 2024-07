FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con nuestra entrega semanal, un tanto cuanto agobiados en virtud de las altas temperaturas que se han dejado sentir los últimos días en nuestro puerto pero que no han sido impedimento para que tengamos buena afluencia de turistas que prácticamente abarrotan las playas disponibles y que han recibido certificación como “playas sanas” o cuando menos aptas para que se puedan utilizar para entretenimiento. Eso desde luego ayuda para que tengamos una buena calificación para con nuestros visitantes.

No se han tenido noticias de fraudes en cuanto corresponda a las ventas que por internet se hacen de espacios para que familias vengan a hospedarse en algunas de las alternativas que se tienen, principalmente en casas que se rentan.

Eso es bueno y esperamos que siga en esos términos para que nuestro Mazatlán sea uno de los principales puntos turísticos de la República.

Ojalá y que esta temporada vacacional sea en ese entorno, que la gente venga y disfrute de lo que se le vende.

No hay más...

Como siempre, las cosas no pintan muy bien para los caddies que temporada tras temporada de la que antes se llamaba “piojillo” tiene que sufrir para acarrear la frijoliza a casa, ante la ausencia de jugadores de golf que prefieren pasar el verano en sus casitas o bien en sus lugares de origen, tratándose de los extranjeros que año con año vienen a pasar el invierno a Mazatlán. Pero esa es una cuestión cíclica pero que de cualquier manera toma desprevenidos a muchos de los prestadores de servicios a los visitantes.

Muchos de ellos ya tienen otras opciones, pero algunos no, la previsión es algo que debería prevalecer, como a los pescadores de camarón... así de fácil, pero...

HOLE IN ONE. – El pasado 16 del presente se dio un evento más en el que se ve involucrado un caddy. Nuestro partner y secretario Ernesto Cosío fue el actor de su enésimo hole in one, esto sucedió en el hoyo 6 del campo Marina del complejo El Cid Resorts.

Más datos de lo acontecido no nos llegaron a tiempo, por lo que de cualquier manera hacemos constancia del evento, trascendente para el buen golf, aunque ya tenemos conocimiento del buen golf que destila Cosío, más conocido como Cantinas.

Hace algunos ayeres, nos dimos a la tarea de investigar por qué la denominación o mote a nuestro amigo de muchos ayeres, y la razón es que en algún momento prestó servicios en establecimientos en donde se expende alcohol, en apoyo a la labor de su padre en buen Tony Olivas, en paz descanse... pero que no fue adepto al consumo.

Que quede claro, saludos, partner... nos debes las cocas por el festejo del hoyo en uno...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Tal como lo habíamos mencionado en nuestra anterior entrega, el viernes anterior quedaron sentadas las bases para el desarrollo de la octava edición del Torneo de décimo aniversario del Hospital Marina Mazatlán, que se efectuará en el campo Marina Mazatlán este próximo 12 de octubre.

Serán dos días de actividad, inicia el 11 de octubre con la ronda de práctica, luego en el transcurso del día, la entrega de los kits de bienvenida para los jugadores registrados y a las 5 de la tarde inicia el torneo de putt en donde se disputarán tres puestos para los ganadores, con premio principal de un putter para el primer lugar.

Luego, el siguiente día se inicia la entrega de kits de bienvenida, la clínica de golf que será impartida en esta ocasión por nuestro amigo y partner Jorge Corral, la ceremonia de inauguración, la ronda de 18 hoyos para definir a los ganadores y posibles hole in one en dos hoyos con premios de un automóvil último modelo y un carrito de golf y al final del recorrido, la ceremonia de premiación y clausura que, como ya se acostumbra, será para recordar, tal como sucedió el año pasado, con sorpresas...

Todo viento en popa, hay lugares disponibles para 138 jugadores de los cuales ya vamos por ahí de los 60 listos y confirmados, muchos de ellos de sitios fuera de Mazatlán... Hay que apurarse, los requisitos nos los pueden solicitar y con gusto se los compartiremos, aunque ya existen convocatorias en internet o bien en los campos de golf de la localidad.

Listos y puestos para un gran evento en ocasión ahora del décimo aniversario del hospital... que justo es decirlo, se aprestan para celebrarlo en grande, con otros deportes en juego... así como conferencias ligadas a la medicina... espere programas

Por allá nos veremos... primero Diosito...

Y hasta aquí, continuamos con nuestra recomendación que sigue siendo el cuidarse, ahora en razón de que tenemos que convivir con el Covid, que está presente, y hay que tomarlo muy en cuenta, mientras tanto, nos veremos primero Diosito la próxima semana. Hasta luego...