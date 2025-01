Saben bien que no es nada fácil, pero para ello se han preparado en los últimos meses para poder lograr sus objetivos. Una hará su debut en la categoría Sub 16, la otra, espera poder llegar a la última etapa.

Nicole Espinoza: Nerviosa por pasar a otra categoría

Nicole Espinoza Burgos, quien debutará en la categoría Sub 16 Femenil, espera conseguir buenos resultados y poder llegar muy lejos.

Aunque ya ha participado anteriormente en los procesos, no ha avanzado muy lejos, ya que su anterior categoría, Sub 14, no se lo permitía. Ahora que tiene la posibilidad, espera estar en los Nacionales Conade 2025.

“Me siento bien, pero también nerviosa porque brinco a otra categoría, pero sé que, con mis logros, mi esfuerzo y el apoyo de mi entrenador (Noel Gastélum), podré lograr avanzar a otra etapa más”, expresó la corredora de los 300 metros y 600 metros.

Admitió que se siente con muchas posibilidades de obtener un buen resultado en la fase Zonal, y poder estar en los estatales, donde también espera dar la marca para avanzar al Macrorregional.

“Estoy nerviosa por conseguir avanzar poco a poco, ya que, como te digo, es otra categoría, pero, siento que esos nervios se me quitarán al lograr el pase a la siguiente ronda”, comentó Espinoza Burgos, quien adelantó que se ve en el Macrorregional.

Nicole Espinoza mencionó que el entrenar al lado de la medallista nacional, Mireya Cristina Reyes, la motiva para conseguir buenos resultados.

“Se siente muy bonito (entrenar) porque tenemos el apoyo de Mireya (Reyes), que es medallista nacional, nos apoya, me explica cosas, y siento que, con el esfuerzo de ella, del entrenador y de todos, podré lograr el pase al Macrorregional”, indicó.

Valentina Sánchez Guerra espera sobresalir en heptatlón

Otra que también buscará conseguir buenos resultados es Valentina Sánchez Guerra, y aunque, ya sabe lo que es participar en un Macrorregional en pruebas de velocidad, esta vez espera poder estar ahí nuevamente, pero en la prueba de heptatlón.

Al cuestionarla sobre el cambio, el cual su entrenador Noel Gastélum la ve con mejores posibilidades de obtener mejores resultados, la atleta también espera que así sea.

“Creo que tengo más posibilidades de avanzar en esta prueba (heptatlón) que en la que estaba, que era velocidad, creo que tengo más oportunidad de avanzar al Macrorregional porque he entrenado muy fuerte”, afirmó Sánchez Guerra.

“Me siento preparada, ya que estuve entrenando duro para este evento”.

Aunque ya ha estado en un Macrorregional anteriormente, indicó que aún le falta un poco más de trabajo para llegar a la última fase (Nacionales), pero todo es posible con un buen trabajo.

“Creo que todavía me falta un poco de trabajo para asegurar mi pase al Nacional, pero todo es posible. Y sí me veo participando en los Nacionales”, expresó la atleta.

“La clave es que no me ganen los nervios, tampoco pensar en los oponentes y confiar en el proceso que uno tiene”.