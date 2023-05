CULIACÁN._ Este próximo jueves 1 de junio dan inicio los Juegos Nacionales Conade 2023 en la disciplina del boxeo, teniendo como sede la ciudad de Tepic, Nayarit y donde la delegación sinaloense va en busca de cosechar preseas doradas.

El conjunto del estado de Sinaloa ya se encuentra en tierras coras, preparándose para lo que será una esperada participación y donde se presagian buenos resultados, esto por ser una entidad con gran calidad de peleadores y un semillero destacado de boxeadores a nivel nacional e internacional.

Uno de los integrantes del grupo de entrenadores, es el culichi Héctor Murillo, quien ha venido trabajando con los selectivos municipales y estatales para afrontar estos certámenes, y quien tiene altas expectativas de Sinaloa en estos Nacionales.

“Ya estamos en Tepic, aquí se van a realizar los Juegos Conade de boxeo, llevamos a ocho muchachos de Sinaloa, cuatro de ellos de Culiacán, todos excelentes peleadores de todo el estado y las expectativas, como todo sueño, son traernos las medallas de oro, vamos por oro, porque no creo que haya nadie que se vaya a interponer en nuestro sueño”, mencionó el entrenador capitalino.

De igual forma, Murillo se dijo contento y optimista por ser parte del selectivo sinaloense como uno de los entrenadores al mando, un logro importante que lo motiva a seguir trabajando al frente de niños y jóvenes a través del boxeo.

“Para mí, ser parte de la selección que representa al estado en los Juegos Nacionales Conade, es un gran orgullo, el que me tomen en cuenta y me siento orgulloso del trabajo que he realizado, quiere decir que he estado haciendo las cosas bien y que voltearon a ver mi trabajo, decidieron que yo podía formar parte del equipo y creen que soy una pieza que puede hacer un cambio, una diferencia en el y esperemos que eso sea”, agregó el conocido “Tori” Murillo.