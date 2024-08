La rivalidad entre el boxeador mexicano Saúl Álvarez y David Benavidez sigue generando comentarios. Recientemente, Canelo fue cuestionado nuevamente sobre este tema y respondió recordando su experiencia con Gennady Golovkin.

A pesar de que se hablaba de la superioridad del boxeador kazajo, Canelo se enfrentó a él en tres ocasiones y nunca fue derrotado.

"La gente siempre hablará, no importa lo que pase. Recuerden cuando decían que yo tenía que pelear con Gennady Golovkin, que él me iba a ganar, tuvo 36 rounds contra mí, y no hizo nada, ni una mierda. Todos se ven muy bien contra otros peleadores, pero no es lo mismo pelear con otros peleadores, que pelear contra Canelo", afirmó el tapatío en una entrevista para Sway’s Universe.

Álvarez ha reconocido la posibilidad de que su próxima pelea se realice contra Benavidez, pero con una cláusula específica.

“Cuando Benavidez pelea en 168 libras, la noche de la pelea está por lo menos en 190 o 185 libras. La cláusula de rehidratación podría ser”, afirmó Canelo.

Sin embargo, el campeón mundial de peso medio no quiere que haya ninguna excusa en caso de que se realice la pelea.

“Todos me echan a mí la culpa de eso, pero eso tampoco me interesa, porque la gente siempre va a hablar, no importa lo que sea”, concluyó.