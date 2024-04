En la misma entrevista también reiteró una vez más que no peleará contra David Benavidez . Parece que no perdona los ataques tanto de Benavídez padre como de su hijo David y eso hace que esa pelea nunca se vaya a celebrar.

“¿Y luego qué? Van a hablar de esa cláusula. Cuando le gane, van a decir que yo puse esa cláusula, así que nada que ver con esa pelea”, respondió Canelo Álvarez cuando le comentaron que David Benavídez había dicho que aceptaría una cláusula de rehidratación si le preocupa que suba 25 libras de peso después de pesarse para una pelea contra él.

“No quiero tener nada que ver con esa pelea. Yo peleo con cualquier peleador y gano mi buen dinero”, respondió Canelo cuando se le dijo que no ganará con otros boxeadores el dinero que puede ganar enfrentando a Benavídez. “Puedo hacer lo que quiera en este momento porque me lo merezco. Hice todo en mi carrera y merezco estar en esta posición. Voy a hacer lo que quiera”.

Y al preguntarle por la posible revancha contra Bivol, respondió:

“Sí, por qué no, siempre está ahí la posibilidad de una revancha con Dmitry Bivol, y por qué no, esa pelea me encantaría tenerla”.

También salió a colación su relación rota con su antiguo promotor, Óscar de la Hoya, y la respuesta fue contundente:

“No, no me interesa ser amigo de él, estoy bien donde estoy, y no tengo nada que ver con él. Le deseo todo lo mejor y ya está, pero no lo quiero en mi vida. No lo quiero cerca de mí, no quiero ese tipo de personas en mi vida”, concluyó Canelo Álvarez.