Los analistas y aficionados no le están dando al invicto Munguía muchas posibilidades de ganar a su compatriota, pero él piensa demostrarles a todos que están equivocados.

El promotor de Munguía, Óscar de La Hoya, de Golden Boy Promotions, cree que él hará el trabajo con Canelo y se convertirá en la próxima gran estrella en la división de los Supermedios. No se sabe si Canelo tiene pensado retirarse en caso de caer ante Munguía porque si no puede vencer a este boxeador, dejaría claro que ya no tiene aquello lo aupó a los más alto del boxeo mundial.

“Vamos a tener que ser muy cuidadosos y muy inteligentes porque sabemos que pega muy bien y tiene una buena defensa. Pero como dije antes, creo que va a ser una gran pelea”, comentó Munguía a los medios sobre su combate por los títulos de las 168 libras del 4 de mayo ante el dueño de esos títulos, Saul ‘Canelo’ Álvarez.

El legado de Canelo estará en juego en esta pelea. Ha habido signos recientes de declive del tapatío en sus peleas contra Jermell Charlo, John Ryder, Gennadiy Golovkin y Bivol.

“Esto no fue un regalo, se ganó y con mucho trabajo. Eso es lo que muchos peleadores no han hecho, respetar el trabajo”, respondió Munguía cuando le dijeron que muchos aficionados y expertos creen que no merece una pelea contra Canelo, y que David Benavídez debería haberla conseguido.

“Creo que estaré presionando y les doy mi palabra de que haré todo lo posible para que pelee conmigo. En este punto, no lo sé realmente, pero la posibilidad de un KO estará ahí. Siempre que estás en el ring puede pasar cualquier cosa”, comentó Munguía.

Sería una gran sorpresa que Munguía noqueara a Canelo, pero todo es posible en este deporte. Tiene el estilo de ataque de gran volumen para hacer el trabajo, y es seguro que si pone en apuros a Canelo, al contrario de lo que hizo Bivol cuando lo tuvo a punto, buscará rematarlo.

“Estamos mirando a personas con diferentes estilos. Alguien que sea rápido, alguien que tenga buena defensa. Todavía estamos buscando a alguien en un grupo de personas. No sólo uno”, dijo Munguía cuando se le preguntó qué compañeros de entrenamiento estaba buscando que pudieran imitar el estilo de pelea de Canelo a la hora de los sparrings.