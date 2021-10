Canelo Álvarez entrena con pantalones llenos de diamantes; se los hizo Dolce & Gabbana (VIDEO)

LOS ÁNGELES._ Saúl “Canelo” Álvarez está enmarcado como uno de los mejores boxeadores de la actualidad. Además, en algunas estadísticas lo han colocado a la altura de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en cuanto a influencia en redes sociales.

Una figura del calibre del azteca no puede pasar desapercibida. Por esta razón, la reconocida marca Dolce & Gabbana le hizo unos pantalones cortos de entrenamiento con una peculiaridad: la prenda tiene diamantes incrustados.

“Canelo” presumió su ropa de entrenamiento en una sesión abierta. Saúl Álvarez mostró todos sus lujos en su vestimenta y reconoció que no es la única prenda de este estilo que tiene en su armario.

“Son Swarovski. Me los regalaron y también tengo otros ahí que voy a usar en la semana. Me los mandan para usarlos y la verdad es que entreno a gusto con ellos. Me siento especial”, expresó el púgil mexicano para el programa ShowTime Boxing.