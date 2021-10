Caleb “Sweethands” Plant, durante un entrenamiento público con la prensa en Las Vegas, continuó declarando su intención de convertirse en el primer campeón mundial indiscutido de peso súper mediano en la historia del boxeo, mientras se acerca a su enfrentamiento contra Canelo Álvarez.

Un campeón mundial desde enero de 2019, Plant ha hecho tres exitosas defensas del título desde que le arrebató el cinturón a José Uzcategui por decisión unánime. Al igual que lo hizo en la pelea de Uzcategui, Plant busca cambiar el guión y anotar otra sorpresa en su camino para hacer historia contra Canelo.

“No creo que necesite estar más motivado de lo que ya estoy para pelear por el campeonato mundial indiscutible de peso súper mediano. Es una pelea que ambos obviamente queremos ganar. Quizás las emociones de Canelo estallaron en la rueda de prensa y yo reaccioné. Esas cosas pasan.

“Sólo me quedo concentrado, encerrado y concentrado. Solo estamos planeando terminar este campamento de la misma manera que lo comencé, y eso es a un alto nivel. Me siento muy bien. Todo ha ido bien. Siento que tengo todas las habilidades del mundo y un gran equipo a mi alrededor. Cuando suena la campana, estoy deseando poder mostrarle al mundo lo que puedo hacer”.

“Creo que hay un puñado de cosas en las que soy mejor que Canelo en el ring. Pero la única forma de averiguarlo es sintonizarme el 6 de noviembre. No va a importar lo que diga ahora, la gente no me va a creer de todos modos. Prefiero mostrarte que decirte. Sólo he tenido 21 peleas como profesional, pero muchas de esas peleas han sido en el gran escenario. He estado luchando a un alto nivel durante mucho tiempo y tengo mucha experiencia en mi haber. Todo me va a ayudar en la noche de la pelea”.

“Sé que esta es la pelea más grande que he tenido hasta ahora en mi carrera, y ese es el objetivo, seguir avanzando. Quiero que cada pelea sea más grande que la última pelea. Esto no es nada que no haya pedido. Quiero esto y siento que estoy preparado para ello. Ser indiscutible consolidará mi nombre en los libros de historia del boxeo para siempre. Por eso hago esto. Eso es lo que me propuse lograr cuando comencé a boxear”.

