$!Canelo Álvarez podría volver al panorama titular tras invitación de la FIB

Según el reglamento, ambos peleadores cuentan con tres días para aceptar la invitación. En caso de que alguno decline, la FIB recurrirá a su lista de clasificados, donde aparece Jaime Munguía como siguiente opción. Iglesias, invicto con 14 triunfos, es actualmente el retador mejor posicionado y su equipo, encabezado por el promotor Camille Estephen, ya manifestó disposición para avanzar en el proceso.

La Federación Internacional de Boxeo (FIB) abrió la puerta a un posible regreso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez al escenario de campeonato, al invitarlo junto al cubano Osleys Iglesias a iniciar negociaciones para disputar el título vacante de peso supermediano. La decisión llega tras el retiro de Terence Crawford , quien había vencido al mexicano en septiembre en Las Vegas y dejó libre el cinturón.

El cubano viene de derrotar por detención en el octavo asalto a Vladimir Shishkin en Montreal y acumula ocho victorias consecutivas por la vía rápida desde 2022, con gran parte de su carrera reciente desarrollada en Canadá y Europa.

Por el lado de Álvarez, las posibilidades de concretar el combate parecen reducidas. Su entrenador Eddy Reynoso confirmó que el mexicano fue sometido a una cirugía de codo y no planea regresar antes de mayo, con la intención inicial de reaparecer hasta septiembre.

Canelo no pelea desde su derrota ante Crawford, que puso fin a su reinado en las 168 libras, una división que había unificado en 2021 tras ser campeón en cuatro categorías distintas. A diferencia de otros títulos que dejó vacantes por decisión propia, su etapa en el peso supermediano concluyó en el ring.

La invitación de la FIB forma parte de una serie de ajustes tras el retiro de Crawford y mantiene abierta la posibilidad de que Álvarez vuelva a disputar un campeonato, aunque su recuperación y calendario personal podrían retrasar cualquier negociación inmediata.