“Es tan diferente cuando estás en el ring, así que realmente no tomo nada de nuestro altercado en la primera conferencia de prensa. Me he enfrentado a muchos buenos luchadores con habilidades similares a las de Caleb. Es un estilo que he visto antes y sé qué hacer con él. Eso solo me da confianza en mi experiencia de cara a esta pelea.

“El hecho de que pueda hacer historia este fin de semana junto con el piloto de Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, es muy motivador para mí. Mi objetivo es hacer de este un fin de semana increíble para México”, declaró Álvarez en la conferencia. “Vas a querer sintonizar esta pelea. Esta pelea va a ser historia. Serás testigo de algo que recordarás durante mucho tiempo”.

Este hombre que de chico vendía paletas en la calle y que un día le prometió a su madre una casa “bien grandotota”, asegura que el sábado no peleará por el dinero sino por la gloria. El objetivo es hacer la historia y colocarse, además, entre los más grandes campeones que dio México.

“Sólo cinco boxeadores masculinos en la historia del box han logrado convertirse en campeones indiscutibles. Quiero ser el sexto. Eso es lo único que tengo en mente”.

Será una pelea en la que Plant tratará de sacar ventajas de su mayor alcance de brazos.

“Tengo que hacer el trabajo por todos los medios necesarios. Eso es lo que mi equipo y yo hemos hecho hasta ahora para llegar a este punto. Ya sea en el boxeo o en la vida, he llegado aquí por cualquier medio necesario. Tuve oportunidades de retirarme, y no las tuve. No puedo esperar a que suene la campana el sábado”.