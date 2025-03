El púgil mexicano Saúl “Canelo” Álvarez no esconde su entusiasmo ante su próxima pelea. Este 3 de mayo, en Riad, Arabia Saudita, el campeón indiscutido de los supermedianos se medirá ante el cubano William Scull en una cartelera que también incluirá la revancha entre Jaime Munguía y Bruno Surace .

“Voy a dar lo mejor de mí, mi talento y mi experiencia. Aunque esto es algo nuevo para mí, todo el mundo es territorio Canelo. No importa el lugar, estoy listo para lo que sea. El que es perico, donde quiera es verde”, añadió con su característica confianza.

Álvarez, quien ha demostrado su capacidad para adaptarse a cualquier escenario, aseguró que no tiene problemas en pelear en cualquier parte del mundo.

“Me siento bien de tener fanáticos a donde quiera que voy. Me encanta su apoyo, cabrones. ¡Que viva México, culeros! Se siente bien pelear en Arabia. Nunca es fácil, y espero dar un gran show. Como siempre, voy a intentar hacer lo mejor posible, pero hay que tener cuidado”, afirmó el boxeador mexicano.

Por su parte, William Scull, quien tendrá la oportunidad de enfrentar a una de las mayores figuras del boxeo mundial, se mostró agradecido y motivado.

“La verdad, estoy muy agradecido por el equipo. Hacer esto y demostrarle al mundo que sí se puede. Si yo estoy aquí, es porque me lo he ganado. Como siempre he dicho, hay que emplearse hasta el último round”, declaró el cubano.

Este combate fue anunciado oficialmente hace unas semanas por el jeque Turki Alalshikh, como parte de un acuerdo de cuatro peleas que Canelo tendrá en el marco de la Riyadh Season. Para el mexicano, este enfrentamiento es un paso más en su camino hacia un posible choque con Terence Crawford, previsto para septiembre, donde buscará defender su título indiscutido en la categoría de los supermedianos.