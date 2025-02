Juan Manuel Márquez no dudó en criticar a su compatriota, la estrella mexicana Saul ‘Canelo’ Álvarez, tras el anuncio de su próximo combate el 3 de mayo, demostrando una vez más su animadversión hacia el rey de las 168 libras.

Canelo ha confirmado que se medirá al cubano William Scull por el título Supermedio de la IBF, buscando ser campeón indiscutido por segunda vez en esa división. Sin embargo, Márquez expresó su escepticismo sobre esta decisión durante una entrevista con Elie Seckbach, enfocada en el evento de la temporada de Riad.

“Realmente no sé qué esperar, pero William Scull no es conocido. No tiene nombre en el mundo del boxeo. Sí, es campeón de la IBF, pero ¿quién conoce a William Scull? Yo no lo conozco”, declaró Juan Manuel Márquez.

Márquez fue directo con su crítica a Canelo vs. Scull, aunque hay más en esta narrativa. Meses antes del ascenso de Scull al título, el ex campeón que derrotó a Manny Pacquiao lo entrevistó para ProBox TV.

En un video que ha circulado nuevamente, Márquez le menciona a Scull que Canelo renunció al cinturón de la IBF para evitar enfrentarlo, describiéndolo como ‘peligroso’ y una amenaza para su récord. Esta contradicción no ha pasado desapercibida en las redes sociales, donde se ha debatido ampliamente la diferencia entre sus declaraciones.

A pesar de todo, Canelo se enfrentará a Scull, un peleador que en gran medida es desconocido fuera de Cuba. La idea inicial era llevar el combate a Las Vegas, pero gracias a la intervención del Ministro de entretenimiento saudí, Turki Alalshikh, se evitó un posible desinterés por parte del público.

Canelo ya había incluido a Scull en la cartelera de su pelea contra Jaime Munguía en mayo de 2024, preparándose para una potencial confrontación más adelante. Sin embargo, tras las poco emocionantes actuaciones de Munguía y Édgar Berlanga ante Canelo, y la insistente demanda del público por una revancha con David Benavídez, Scull podría haber sido una elección decepcionante para el público de Las Vegas.

Afortunadamente para Canelo, Alalshikh financió la inclusión del combate en la agenda de la temporada de Riad. Ahora, Canelo buscará recapturar los cinturones que una vez tuvo antes de enfrentar a Terence Crawford en septiembre.

