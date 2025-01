El año 2025 arrancó con expectativa en el mundo del boxeo respecto al próximo combate de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien optó por enfrentar a Terence Crawford como su primer rival del año. Según declaraciones a Ring Magazine, ambas partes ya alcanzaron un acuerdo, dejando en pausa la posibilidad de medirse contra David Benavidez.

Canelo explicó que su decisión de no enfrentar a Benavidez por ahora está relacionada con la forma en que este buscó la pelea.

“En este punto, he peleado con todos, con cada campeón, con los mejores que están afuera. Pero cuando alguien se acerca de esa manera, cuando te reta así, no necesitas darle dinero. Como he dicho, ahora puedo hacer lo que yo quiera y simplemente no me gusta la forma en que [Benavidez] se acercó para tomar la pelea”.

Sin embargo, el tapatío no cerró la puerta a un futuro enfrentamiento con el “Bandera Roja”.

“Nunca se sabe, quizá un día me levante y diga ‘quiero pelear con ese tipo’”, comentó.

La elección de Crawford

En contraste, Canelo destacó la actitud respetuosa de Crawford al buscar el combate.

“Creo que ha querido la pelea y ha sido respetuoso. Dice ‘quiero a Canelo, quiero a Canelo’, sin decir cosas malas de mí ni nada parecido”.

Este duelo representa un desafío interesante, dado que Crawford es considerado uno de los mejores libra por libra, y su estilo técnico podría poner a prueba al mexicano.

¿Quién será el nuevo rostro del boxeo?

Con más de una década dominando el boxeo, Canelo Álvarez reconoció que su carrera se encuentra en sus últimos capítulos y reflexionó sobre quién podría convertirse en el próximo ícono del deporte.

“Para ser una gran estrella necesitas muchas cosas, no solo habilidades. Hay mucho talento, pero no sé quién será. Ryan García, si pone todo, la disciplina, todo lo que necesita... Gervonta Davis, obviamente. Esos son los únicos que pasan por mi mente”.

Canelo destacó a Gervonta Davis como un candidato principal por su habilidad y carisma, pero también señaló que Ryan García tiene el potencial necesario si logra enfocarse y mantener la disciplina requerida en el alto nivel.