MÉXICO._ Saúl Álvarez no se quedó callado y salió al paso a las declaraciones de su rival del 8 de mayo, Billy Joe Saunders, quien hace unos días indicó que “tal vez la pelea ya está arreglada” ante mexicano, considerando que éste ya tendría pactada su siguiente contienda contra Caleb Plant.

No obstante, “Canelo” Álvarez consideró que el inglés ya está poniendo excusas antes de tiempo, aunque prefiere hacer caso omiso a las declaraciones de su rival y enfocarse en lo que será su contienda.

“Medios de Inglaterra no pueden venir, porque no los dejan. Lo demás es hablar, son excusas. Está poniendo excusas antes de tiempo. Yo a lo mío, me voy a subir a ganar el 8 de mayo, a lo que yo quiero hacer”, indicó el mexicano en entrevista con Fino Boxing.

Y es que el plan del “Canelo” es unificar los títulos supermedianos de la AMB, CMB, FIB y OMB, aunque deberá vencer primero a Saunders, quien ostenta este último campeonato, y ya después iría ante Plan.

“Canelo” Álvarez indicó que las críticas a su trabajo no le afecta, pues consideró que mientras siga peleando los comentarios negativos siempre van a existir, aunque será al final de su carrera cuando ésta tome una verdadera dimensión por sus logros conseguidos arriba del ring.

“Al final de mi carrera mis logros dirán dónde estoy posicionado, pero yo quiero seguir haciendo historia. Estoy activo y siempre habrán críticas, pero ya cuando me retire se verá la rivalidad”, indicó.