Este combate se presenta como una confrontación entre dos mundos del boxeo: el del ex campeón mediano del CMB, hoy de 39 años, y el del youtuber convertido en pugilista, de 28, quien ostenta un récord de 11-1 (7 KOs) y viene de superar por decisión unánime a Mike Tyson en un mediático evento televisado por Netflix.

Para Paul será su segunda pelea ante un ex campeón mundial, aunque con matices importantes: Chávez Jr. no ha sostenido un cetro importante desde 2012, cuando cayó ante Sergio Martínez. Desde entonces, su trayectoria ha sido irregular, con derrotas ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en 2017 y el ex peleador de MMA Anderson Silva en 2021. No obstante, el mexicano aseguró haber superado esos altibajos y promete dar la sorpresa.