Ante las provocaciones de Paul, Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador en la historia de México, tomó la palabra antes que su hijo y defendió su legado.

“Paul nunca peleó con alguien como yo. Peleó con Tyson cuando él ya no estaba en condiciones. Respeto lo que ha hecho, pero no es mejor peleador que mi hijo. No veo por dónde pueda ganar”, afirmó el ex campeón.

Por su parte, Chávez Jr., de 39 años, aseguró estar en su mejor momento y listo para vencer a Paul.

“Me siento muy bien, renovado. Nunca ha recibido tantos golpes en la cabeza como Jake. Estoy en el mejor momento de mi carrera y sé que le voy a ganar”, declaró el mexicano.

Jake Paul, de 28 años, ha disputado 12 combates, con 11 victorias (7 por nocaut) y una derrota. Su más reciente pelea, en noviembre pasado, generó controversia, ya que enfrentó a Mike Tyson, quien a sus 58 años prácticamente no lanzó golpes.

Chávez Jr., por su parte, ostenta un récord de 54 triunfos (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate. Su última pelea fue en julio de 2024, cuando venció al jamaicano Uriah Hall, un experto en artes marciales con poca experiencia en el boxeo profesional.

El combate entre Paul y Chávez Jr. está pactado a 10 episodios en peso Crucero, y promete ser un duelo de alto impacto, con expectativas divididas entre los seguidores de ambos peleadores.

La función estelar la encabezarán el mazatleco Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez ante el cubano Yuniel Dorticós, en donde se expondrán los cinturones cruceros de la AMB y OMB.