Pero la última etapa de Pérez con neumáticos medianos no solo le costó el podio, sino que también lo vio caer al séptimo puesto, ya que Red Bull permitió que Verstappen se metiera por delante en la sexta posición. A pesar de eso, Verstappen, quien había asegurado el campeonato hace varias semanas, no pudo alcanzar a Fernando Alonso, aunque también se negó a devolverle el lugar a su compañero de equipo para que sumara más puntos.

“Estoy muy sorprendido. No sé qué pasó. Especialmente por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones. Muy sorprendido y creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, declaró Pérez al finalizar la carrera, visiblemente molesto.

“Lo sentimos por eso, Checo”, intentó consolarle Christian Horner, jefe de Red Bull.

Verstappen dio también sus razones para desobedecer la orden de su equipo.

“Lo hablamos pero, yo tengo mis razones por cosas que ocurrieron en el pasado; definitivamente voy a ayudarlo para que gane en Abu Dhabi”, dijo el neerlandés sobre no obedecer las órdenes de equipo, para dejar pasar a Checo.