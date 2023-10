“El equipo estaba intentando solucionar los problemas, pero una vez que perdimos tanto tiempo, vimos los daños del auto, ya no había nada que hacer y decidimos retirar”, agregó sobre el motivo para ya no haber regresado a la pista.

“Hoy no era para mí suficiente terminar en el podio, tenía demasiadas ganas de ganar la carrera, vi la oportunidad y me tiré por él.

El mexicano se fue muy dolido por el abandono.

“Me duele mucho, teníamos una buena oportunidad, pero lo intenté, había que intentarlo, porque si me salía, salía de esa curva en primer lugar y hubiera sido la oportunidad de ganar la carrera, pero no fue así, tuve el contacto con Charles (Leclerc), desafortunado porque... si te soy sincero, lo volvería a intentar, para mí un podio no iba a ser suficiente, lo único que sueño es con ganar en casa”.