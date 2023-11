MÉXICO._ El expiloto de la Fórmula 1, Martin Brundle, quien constantemente comparte información cercana al entorno del paddock, aseguró que Sergio Pérez, el mexicano perteneciente a Red Bull se mantendría como uno de los dos pilotos de la escudería para el próximo año.

“Mantengo lo que he dicho en las últimas carreras. Creo que Red Bull quiere seguir, absolutamente, con Pérez el próximo año y hará todo lo posible para que eso suceda”, el comentarista de Sky Sports dijo desde Brasil.

El ex piloto aseveró que al momento existe un contrato vigente con el mexicano y que no existen intenciones de terminar relaciones entre Red Bull y “Checo” Pérez. De hecho, se aventuró a señalar que la gente “con más conocimiento sobre el tema” ha señalado que no solo se trata de asegurar subcampeonatos, sino que buscan que consiga un campeonato.

“En este momento, Pérez tiene el puesto en Red Bull el año que viene. No hay duda de ello” reitero en varias ocasiones, buscando acabar con las especulaciones que colocaban a “Checo” Pérez alejado del proyecto de la escudería para las próximas temporadas.

La próxima carrera se disputará en la Ciudad de Nevada, en el Gran Premio de Las Vegas. Sergio Pérez terminó cuarto en el Gran Premio de Brasil luego de tener una de las batallas más épicas de la temporada, quedando mano a mano con el español Fernando Alonso.