El atractivo mano a mano se encendió porque formó parte de la especial la lucha entre equipos. Pérez marchaba cuarto y Hamilton quinto. Y no sólo se trató de Red Bull vs. Mercedes, sino que tenía también que ver la posición de Hamilton. Pérez defendió no sólo su puesto, sino la distancia con su compañero de equipo, el holandés Max Verstappen, que así se benefició en la lucha por el campeonato de pilotos.