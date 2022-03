Las gomas blancas no le cayeron bien al tapatío, pues sólo 16 vueltas después estaba a 8 segundos del líder Leclerc y no lograba cortar la desventaja de 2 segundos frente a Sainz. El mexicano no pudo ser un rival ante la Ferrari al estar entre 2 y 3 segundos de diferencia con el correr de las vueltas.

“Necesitábamos entrar, teníamos la carrera controlada, tenía margen suficiente para el undercut. Son cosas que no puedo controlar. Son de las carreras que duelen mucho, fui perfecto”, declaró Pérez tras la competencia.

El Mercedes del inglés George Rusell concluyó quinto, por delante del Alpine del francés Esteban Ocon y del McLaren del inglés Lando Norris, que acabó séptimo este domingo a orillas del Mar Rojo.

El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) acabó en octava posición, un puesto por delante del danés Kevin Magnussen (Haas).

También puntuó, al acabar décimo, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que tras ser eliminado en la Q1 (la primera ronda de la calificación) arrancó decimoquinto y acabó décimo.