El momento de Sergio ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1 se avecina. Atrás han quedado las temporadas en las que el piloto jalisciense llegaba a las carreras con el sentimiento de especulación e incertidumbre. El 2021 le permitió al conductor vislumbrar lo que podría lograr con un monoplaza a la altura de las circunstancias. Pérez se colocó en el cuarto lugar general de pilotos, en el grupo de los mejores.

Recientemente, la escudería a la que pertenece, Red Bull Racing, ayudó a su amigo y compañero de equipo, Max Verstappen, a obtener el título de campeón del torneo automovilístico.

Fueron incontables ocasiones en las que el tapatío frenó a Lewis Hamilton para que Verstappen adquiriera ventaja. Por mala suerte, decisiones erróneas de él o de los ingenieros que lo acompañan, muchas veces abandonó los grandes premios sin sumar puntos.

“Checo es una leyenda”, dijo Verstappen en Abu Dabi, en la última carrera del año pasado, cuando logró alcanzar a Hamilton en la vuelta 20 luego de una diferencia de 9 segundos, gracias a Sergio.

Ahora las nuevas reglas para la temporada 2022 permitirían una mayor competencia entre los principales equipos y sobre todo entre conductores. Y es ahí donde Sergio Pérez podrá demostrar de qué está hecho.

Con los cambios en las reglas de aerodinámica el factor de las batallas en medio de la pista será un elemento atractivo, pero también la oportunidad de que todos los pilotos se decidan por los rebases y peleas llanta a llanta, pues ahora el diseño de los autos permitirá que la fuerza aerodinámica de un auto detrás de otro se reduzca como máximo un 20%, cuando antes eso llegaba a ser hasta de 45%, lo que inhibía los adelantamientos para evitar un excesivo desgaste de los neumáticos.

Los diseños de los monoplazas tendrán un aumento de peso, lo que significa que pasarán de 752 kg a 790 kg. Asimismo, los neumáticos serán distintos. Atrás quedaron las 13 pulgadas, ahora serán de 18. La alteración servirá para hacer llantas más resistentes al desgaste y una reducción de sobrecalentamiento. De esa manera, los conductores podrán aumentar la seguridad al momento de rebasar y maniobrar. Y de nuevo, más batallas.

Pero quizás el elemento que básicamente estará poniendo un piso parejo para todos los competidores es el tope de presupuesto sobre todo para innovación y tecnología. El límite será de 140 millones de dólares , lo que evitará que las grandes escuderías inviertan sin límite en tecnología que para otros no estaría al alcance por cuestiones de presupuesto. Tampoco podrán invertir en el desarrollo de componentes exclusivos y tendrán que limitarse a los que haya ya en el mercado.

En otras palabras, para Sergio Pérez se acabaron los inconvenientes de años anteriores por no tener un auto con suficiente desarrollo para competir con los grandes. Ahora está en ese selecto grupo y no habrá mejor temporada en F1 para demostrar la habilidad de cada piloto y no depender tanto del auto. Ahora o nunca, ‘Checo’ Pérez tiene la oportunidad de ser leyenda de la Fórmula 1