$!Convocan a participar en Abierto de Tenis Francisco del Rincón

CULIACÁN._ El Club Campestre Chapultepec será el encargado de albergar el Abierto de Tenis Francisco del Rincón, mismo que se efectuará del 21 de junio al 4 de julio.

El torneo del deporte blanco se celebrará en las modalidades de singles y dobles, tanto varonil como femenil.

Las categorías convocadas son, en singles, Abiertas A, B, C y D; Seniors 40 a 49 años y 50 en Adelante; Femenil B, C y D; mientras que en Infantiles será en A, B, C y D.

En la modalidad de dobles se competirá en todas las categorías.