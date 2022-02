ANAHEIM._ Luego del triunfo de Los Ángeles Rams sobre Cincinnati Bengals en el Super Bowl LVI, los jugadores Cooper Kupp, Aaron Donald y Matthew Stafford se fueron a celebrar a Disneyland.

“¡Nos vamos a Disneyland! (We’re all going to Disneyland!)”, fueron las palabras que el trío de jugadores de los Rams dijeron tras finalizar la final de la NFL, pues es parte de un anuncio de Disney que se emite por todo Estados Unidos durante el Super Bowl y lo llegan a protagonizar los más valiosos elementos del encuentro.