Adelantó que ya hay promotoras interesadas en él.

“Desde antes de Juegos Olímpicos había interés de promotoras, les dije que nos dejaran trabajar, hasta allá en París estuvieron.

“Marco (Verde) está agobiado, él quiere descansar, yo también quiero descansar, estuvimos seis meses fuera y ver hacia dónde va después”.

Acerca de la situación sobre si los entrenadores y boxeadores deben de mantener la paciencia en el amateurismo, el también entrenador del profesional Pedro Guevara expresó.

“Mira, ahí está Brian Sánchez que fue mi alumno, siempre he dicho que estoy agradecido, estoy agraciado, porque estoy en el gimnasio universitario en donde tenemos todas las condiciones, tengo un sueldo, soy maestro, dentro de la universidad trabajo en la SEP.

“Esto se los comento porque a mí me da tranquilidad, nunca he tratado de vivir de un boxeador, entonces trato de que puedan alcanzar lo máximo que puedan lograr en su carrera amateur, debido a que no tengo esa preocupación de tener que pagar una renta, que tengo que pagar equipamiento, pero hay entrenadores que ven que al muchacho lo miran bien y lo van a debutar”.

Les aconsejó que estudien, que hagan su actividad deportiva, y si son destacados, excelente, pero si no lo son, que sean excelentes personas.